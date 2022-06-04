جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنشر التوعية بالجوائح الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن إصدار جديد حول الجوائح الصحية، ضمن مبادراتها في مجال النشر والتوثيق، وتعزيزاً لدورها المجتمعي في نشر التوعية والتثقيف في المجالات كافة، ويتكون الإصدار من عدد من البحوث التي اشترك في إعدادها الأساتذة وطلاب الجامعة. وتضمن الإصدار الذي جاء تحت عنوان «الجوائح: مفهومها الشرعي وأثرها الفقهي وتكييفها القانوني» عدداً من البحوث التي تناولت الحكم الشرعي في نقل العدوى بسبب جائحة كوفيد 19، وتاريخ الجوائح حتى القرن الرابع عشر الميلادي «ثلاثية الحرب، المجاعة، وباء الطاعون»، و«علم النجوم عند العرب وعلاقته بالأوبئة.. دراسة في التاريخ والتأصيل»، إلى جانب دور الإعلام الرقمي في وضع المصطلحات، «مصطلحات جائحة كورونا نموذجاً».

وقال الدكتور خالد الظاهري، مدير الجامعة إن هذا الإصدار يؤكد مواكبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لجميع المستجدات التي تطرأ على البشرية وتؤثر بشكل كبير على مسيرة حياتها واستقرارها ونموها وازدهارها، مشيراً إلى أن التداعيات الإنسانية والصحية خلفتها جائحة كورونا على المجتمعات الإنسانية حول العالم، كانت وراء فكرة إجراء هذه البحوث وإخراجها للعلن للاستفادة منها في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف، والإلمام بكافة الجوانب القانونية والشرعية المتعلقة بها.

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