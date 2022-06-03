«الطاقة والبنية التحتية» تطور 9 مدارس بتكلفة 46 مليون درهم

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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بدأت وزارة الطاقة والبنية التحتية التجهيز لأعمال الصيانات الشاملة والتطويرية، والإضافات وصيانة الأسوار لـ9 مدارس بتكلفة 46 مليون درهم، والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الغربية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وإدارة المنشآت التعليمية، وتأتي هذه الجهود للنهوض والمحافظة على ديمومة المباني المدرسية، والتي تعتبر إحدى ركائز الثروة العقارية بالدولة.

وانطلاقاً من ذلك عقدت الوزارة ورشة عمل حضرها المهندس حمدان الساعدي، مدير إدارة المنشآت التعليمية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وممثلين عن المؤسسة، والمهندسة منيرة عبد الكريم، مديرة إدارة مشاريع المنطقة الغربية، والمهندس وليد الشحي، رئيس قسم مشاريع الصيانة بالوزارة، للاطلاع على آخر الاستعدادات، والجهود لتأهيل البنية التحتية لمدارس الدولة استعداداً للعام الدراسي المقبل.

هوية موحدة

وقالت المهندسة منيرة عبد الكريم لـ«البيان»: إن الوزارة ملتزمة بتوحيد أعمال الصيانة التطويرية بجميع المدارس المستهدف صيانتها لهذا العام، والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الغربية وعددها 9 مدارس، وهي: مدرستا حميد بن راشد وبن الهيثم بإمارة عجمان، ومدرستا المجد والرويضة بالشارقة، ومدرستا الظيت وشعم برأس الخيمة، ومدرستا هند بنت مكتوم ومحمد نور بدبي، ومدرسة الأبرق بأم القيوين، مشيرة إلى أن التكلفة التقديرية الأولية لأعمال الصيانة التطويرية والإضافات وصيانة الأسوار بتلك المدارس تبلغ ما يقارب 46 مليون درهم.

بيئة جاذبة

وأفادت أن أعمال الصيانة تشمل تطبيق الهوية الموحدة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بما يجعل البيئة المدرسية جاذبة للطلاب، مع رفع الكفاءة الاستيعابية لمباني المدرسة والاستخدام الأمثل لها، وتحقيق أعلى معايير المباني الخضراء والاستدامة، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفق توجهات الدولة، بالإضافة إلى توفير استهلاك الطاقة باستخدام وحدات إضاءة من نوعيات LED، وإغلاق الممرات بالدور الأرضي والأول باستخدام قواطع ألمنيوم مع زجاج مزدوج حراري مع تكييف تلك الممرات.

صيانة شاملة

وأضافت: إن أعمال الصيانة تضمنت كذلك استبدال تكسيات الأرضيات لكامل المدرسة باستخدام السيراميك الجرانيتي المتعدد الألوان، والاستفادة من الساحات الداخلية الصغرى عبر تكييفها لتحويل عدد منها إلى كافتيريا وأخرى إلى مكتبة، وعمل أسقف مستعارة لجميع الممرات والفصول والغرف بالمدرسة لاستيعاب مكيفات الـ«دكت سبيليت»، واستحداث غرفتين لاستخدام الحاسوب، فضلاً عن ضم مساحات بعض الغرف إلى بعضها للاستفادة من استخدامها، واستبدال أبواب الفصول بنوعية مقاومة للحريق، وإزالة الأجزاء التالفة من السور وتبديلها بجديد مع صيانة الأجزاء الأخرى، وإحلال مظلات السيارات بأخرى جديدة.

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