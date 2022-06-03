سلامة الكتبي : تشكيل "فريق الاصابات" في أقل من دقيقة عند وصول الحادث و تقديم العلاج المناسب

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت الدكتورة سلامة السعيد الكتبي مدير مستشفى الذيد ل ( البيان ) أن الطلبة ال 3 المصابين في حادث السير والذين يدرسون بمدارس الامارات الوطنية فرع الشارقة تم اسعافهم وتقديم العلاجات المناسبة لهم ، ومازالوا يتلقون العلاج في أحد مستشفيات الدولة .

فحوصات

وأضافت انه بمجرد وصول الطلبة بواسطة الاسعاف لقسم الحوادث في مستشفى الذيد تم معاينة المرضى من قبل فريق الاصابات متعدد التخصصات ويشمل أطباء الجراحة ، العظام ، التخدير ، الطوارئ و الاطفال ، وتم اخذ كافة الفحوصات و تقديم العلاج اللازم للطلبة ، ومن خلال التقييم تبين بأن الطالبتين احداهما حالتها مستقرة والاخرى مصابة برضوض والطالب الثالث حالته حرجة ، لافتة الى أن مستشفى الذيد يعد المستشفى الوحيد في المنطقة الوسطى ، كما أن موقعه على الطريق السريعة ، ومنها طريق خورفكان وكلباء والفجيرة سهل من عملية نقل مصابي الحوادث المرورية اليه .

مرتفعات

وبينت مدير مستشفى الذيد أنه يوميا يتم استقبال مصابي حوادث السير ويقدم العلاج الطبي لكافة الحالات المصابة سواء أكانت بليغة ام متوسطة أم بسيطة ، اضافة الى حالات الوفاة ، كما يستقبل قسم الطوارئ حالات السقوط من المرتفعات وحوادث الدراجات النارية – خصوصا – في أوقات العطلات الأسبوعية والاجازات .

حذر

ودعت الدكتورة سلامة قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد المرورية لحماية انفسهم ومستخدمي الطرق ، ولتجنب الحوادث المرورية التي ينتج عنها أحيانا وفيات واصابات بليغة .

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