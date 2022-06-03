شرطة أبوظبي توعي سائقي الحافلات المدرسية بـ«النقل الآمن»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي ورشة توعية لسائقي الحافلات المدرسية حول النقل الآمن واستخدام ذراع «قف»، واستفاد منها 230 من سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين في أبوظبي ضمن جهودها لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية، واهتمامها المتواصل بأمن وسلامة الطلاب.

وحث العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات، سائقي الحافلات المدرسية على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور.

وأوضح الرائد أحمد عبدالله المهيري مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات لشرطة أبوظبي، أن الورشة ركزت على توضيح آلية استخدام ذراع (قف) الجانبية عند صعود ونزول الطلاب من الحافلة، وحالات الوقوف للمركبات عند تشغيل إشارة قف في الحافلات المدرسية.

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