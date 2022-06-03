813 طالباً وطالبة ضمن مسابقة «بحوث الجامعات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت الدورة التاسعة من مسابقة بحوث طلبة الجامعات، السنوية بجامعة أبوظبي، المشاركة الأكبر منذ إنشاء المسابقة، بإجمالي 320 ورقة بحثية، قدمها 813 طالباً وطالبة، ينتمون إلى 53 جامعة من عدد من بلدان المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات، ومصر، والأردن، المملكة العربية السعودية، فيما حظي المشاركون بالإرشاد والدعم من 367 موجهاً، انضموا إلى فعاليات المسابقة.

ونظمت جامعة أبوظبي فعاليات المسابقة، التي تعد الأضخم على مستوى الوطن العربي، والهادفة إلى تحويل أفكار الطلبة المبتكرة إلى مشاريع بحثية لتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين بينهم، والتأسيس لباحثين ومبتكرين ورواد أعمال لمستقبل قائم على المعرفة في الدولة. وأقيمت المسابقة برعاية من شركة «إكسون موبيل»، وركزت على جميع البرامج الرئيسة، مقدمة منصة علمية تمكن الجامعات من عرض أبحاثها العلمية.

وللتشجيع على المشاركة، حظي الطلبة بفرصة تقديم مشروعهم البحثي، ضمن برنامج «Launchpad start-up»، الهادف إلى مساعدة نخبة مختارة من الطلبة، من خلال توفير التوجيه والتمويل للانتقال بالمشاريع الواعدة من مرحلة طرح الأفكار، إلى مرحلة التسويق التجاري. وتم تكريم 70 فريقاً مشاركاً، منها 10 فرق من جامعة أبوظبي، ضمن 27 فئة، وحصلت الفرق على جوائز مالية، بينما حصلت ثلاثة فرق على جائزة برنامج «Launchpad start-up». وقال البروفيسور فيليب هاميل نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك لنجاح الطلبة: «نعتز بالتعاون مجدداً مع إكسون موبيل، لاستضافة فعاليات مسابقة بحوث طلبة الجامعات هذا العام، التي حققت نجاحاً باهراً، بفضل المشاركات المتميزة التي قدمها الطلبة». من جهته، قال كريستيان لينوبل، المدير الإقليمي الرئيس لشركة إكسون موبيل في الدولة: «نعمل مع جامعة أبوظبي، لضمان المساهمة في الجهود الرامية لتلبية احتياجات الطلاب والتعليم، على حد سواء، حيث نلتزم بأن يكون التعليم لبنة أساسية للفرص الفردية والنمو الاقتصادي».

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