بصمة الوجه لأداء اختبار «إمسات» و«البلوكتشن» في إصدار الشهادات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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تعتزم وزارة التربية والتعليم تطبيق بصمة الوجه على الطلبة في جميع مراكز اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، وذلك حرصاً منها على أعلى مستوى من المصداقية وذلك ابتداء من يوليو المقبل، كما تعتزم الوزارة إصدار الشهادات بتقنية «البلوكتشن»، وذلك لتسهيل التعاملات على العاملين، وجزء من التحولات الرقمية التي تعمل عليها الوزارة، بحسب ما أكدته الدكتورة حصه الوهابي مديرة إدارة الاختبارات الوطنية و الدولية في وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوهابي، أنه تم إضافة 124 مركزاً في المدارس الحكومية خلال شهر مايو الماضي في جميع أنحاء الدولة وبطاقة استيعابية بلغت 14308 مقاعد في كل يوم اختباري، كما تم إضافة 8 مراكز في الجامعات شبه الحكومية خلال شهر إبريل الماضي استهدفت 4000 مقعد ليصبح عدد المراكز الكلي 214 مركزاً وفر حوالي 30 ألف مقعد في اليوم الاختباري الواحد.

ولفتت إلى أن الوزارة حرصت على عمل تحديث لمعايير التقنية الخاصة بمراكز اختبار الإمارات القياسي، من الجانب التقني والبنية التحية وتوفير الأجهزة والدعم الفني وكافة السبل التي تضمن الراحة للطلبة.

وذكرت أن تطبيق بصمة الوجه في جميع مراكز اختبار الإمارات القياسي جاء حرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى مستوى من المصداقية، كما أنها تعد نقلة نوعية في مجالات التقييم سواء على مستوى الاختبارات المدرسية أو الاختبارات الوطنية، وتوجهاتها لتحويل اختبار الإمارات القياسي لاختبار عالمي، وتطبيقه بشكل متفرد يحاكي التوجهات المستقبلية العالمية.

وحددت الوزارة موعدين لاختبار «إمسات» المتبقية حتى نهاية العام أمام طلبة الصف الـ 12 لأدائها، في 12 و 26 يونيو الجاري، وتعتبر اختبارات الإمارات القياسية «إنجاز» منظومة تقييم وطنية أطلقت عام 2017، حيث يخضع من خلالها طلبة المدارس قبل الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي إلى مجموعة من الاختبارات الوطنية في موضوعات دراسية متعددة، وتستخدم نتائج الاختبارات في أغراض عدة كالقبول في مؤسسات التعليم العالي، وإجراء مقارنات معيارية وطنية، وتحسين جودة التعليم.

ويشمل اختبار «إمسات» فئة «إنجاز»، 5 فئات مختلفة هي: خريجو الثانوية العامة الراغبون في الالتحاق بالجامعة، والطلبة الذين أنهوا الخدمة الوطنية ويرغبون في الالتحاق بإحدى الجامعات، والموظفون الذين يرغبون في الحصول على ترقية وفق اشتراطات جهة العمل، والخريجون من إحدى الجامعات والذين يرغبون في الحصول على وظيفة وفق اشتراطات جهة العمل، والراغبون في استكمال دراستهم العليا.

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