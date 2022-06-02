وفد من مجلس الشارقة للتعليم و "الهيئة" يقدم واجب العزاء في وفاة الطالبين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم وفد من مجلس الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى واجب العزاء في وفاة الطالبين علي ناصر علي الحافري الكتبي من الصف السادس، ومحمد سيف علي الحافري الكتبي من الصف الرابع، واللذين انتقلا إلى جوار ربهما إثر حادث سير أليم أثناء ذهابهما إلى المدرسة (مدارس الإمارات الوطنية ) فرع الشارقة ، كما وقف الوفد على صحبة الطلبة المصابين في الحادث الأليم ، حيث تبين أن حالتهم مستقرة ومن المتوقع ان يغادروا المستشفى خلال اليومين المقبلين.

تخفيف

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ان الوفد قدم واجب العزاء لأسر الطالبين للتخفيف عنهم ومواساتهم في فقدهم الجلل ، كما تقدم الوفد بخالص التعازي الى أسرة مدارس الامارات الوطنية ، متمنيا عاجل الشفاء للطلبة المصابين في الحادث ، وهم خليفة علي سالم الزحمي من الصف الخامس، والطالبة علياء ناصر علي الحافري الكتبي من الصف الأول، والطالبة موزة ناصر علي الحافري الكتبي من رياض الأطفال .

اهتمام

وأضاف رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن هناك اهتماما بالغا من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة عن حالة الطلبة المنومين بمستشفى الذيد للاطمئنان على صحتهم ، والتأكد من تقديم كافة الخدمات العلاجية لهم حتى يتماثلوا للشفاء التام ، فسموه دائم السؤال عنهم ، ما يدلل على مدى اهتمام أصحاب السمو حكام الامارات بصحة ابنائهم المواطنين ، مبينا في الوقت ذاته أن الطلبة المصابين أصبحت حالتهم مستقرة بحسب ما تم ابلاغهم به من الجهات المعنية ، ومن الممكن ان يغادروا المستشفى خلال اليومين المقبلين .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز