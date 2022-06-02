اختبارات «إمسات» في جامعة الشارقة لتسهيل إجراءات القبول

المصدر: الشارقة - البيان

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أجرت جامعة الشارقة من خلال إدارة القبول في عمادة الخدمات الأكاديمية، ومعهد اللغات في الجامعة، الذي يُعد مركزاً معتمداً من قبل وزارة التربية والتعليم لعقد كافة امتحانات الكفاءة في اللغة الإنجليزية لطلبة الجامعة والمدارس، عدداً من اختبارات الإمارات القياسي (EmSAT) لطلاب وطالبات جامعة الشارقة، وطلبة الصف الثاني عشر، حيث تُعقد تلك الاختبارات بشكل دوري وفقاً لبرنامج وزارة التربية والتعليم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وتهدف جامعة الشارقة إلى توفير أفضل الفرص التعليمية وتيسير إجراءات القبول والالتحاق بها.

وأكدت عائشة بوخاطر مديرة إدارة القبول، حرص الإدارة الدائم على مساعدة الطلبة الجدد للالتحاق بالجامعة ومتابعتهم من بداية مسيرتهم الدراسية وحتى تخرجهم، فهي تقوم بتقديم كافة المعلومات التي تتعلق بالقبول في مختلف البرامج الأكاديمية، واستكمالاً لهذا الدور تتعاون الإدارة مع وزارة التربية والتعليم لتقديم اختبار الإمارات القياسي، الذي يعد إلزامياً لجميع الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.

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