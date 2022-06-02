طالبتان جامعيتان تنفذان حملة لحماية بيانات وحسابات المراهقين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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نفذت نورة حسن محمد وأسماء سالم المطروشي، الطالبتان في جامعة الشارقة تخصص علاقات عامة بكلية الاتصال، حملة (الوعي بأمن المعلومات)، بهدف حماية بيانات وحسابات المراهقين، إضافة إلى تعريف أفراد المجتمع بكيفية الحفاظ وحماية نظم التشغيل وحماية البرامج والتطبيقات وقواعد البيانات، وحماية الولوج أو الدخول إلى الأنظمة كافة التي يستخدمها الفرد، حيث وضعتا خطة تضمنت تصميم شعار الحملة وتصميم الموقع الإلكتروني، وعمل مطويات وملصقات، فوزعتا 50 مطوية و50 ملصقاً و50 هدية، إضافة إلى تقديم عروض للحملة في الجامعات والدوائر الحكومية والمحلية، كما حددتا خلال الخطة طبيعة الجمهور حتى يسهل عليهما إيصال الرسالة وتخطي العقبات التي تواجههما في حملتهما.

وأكدت نورة حسن محمد أن الهدف من الحملة توعية الشباب والشابات المراهقين من ضرورة معرفة كل ما يتعلق بأمن المعلومات، إضافة إلى زيادة وعيهم من ناحية تأمين حساباتهم وعدم مشاركة بياناتهم مع أشخاص آخرين لا يعرفونهم وتأمين حساباتهم أمنياً – خصوصاً - وأن بعض الأشخاص يعتبرون عدم تأمين بياناتهم أمراً غير ضروري ولا يدركون مخاطر ذلك، لافتة إلى أن الحملة سوف تحمي الشباب والشابات من اختراق حساباتهم وبياناتهم الشخصية، كما أنها من خلال تطبيقها نجحت بنسبة 60 %، كما أن الحملة تكلفت 5 آلاف درهم.

شاشات

من جهتها، أكدت أسماء سالم المطروشي أنه تم استخدام شاشات عرض كبيرة لعرض ما تضمنته الحملة من مطويات، كما أن مدة الحملة متوسطة على مرتين، ويمكن تكرارها، وهي تهدف في المقام الأول إلى توعية الأفراد حتى لا يقعوا في فخ تسرب معلوماتهم، وإلى تأمين حساباتهم البنكية، كما تعرفهم بالآثار المصاحبة أو المترتبة على عدم تأمين الحسابات وطرق تأمينها.

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