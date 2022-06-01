طلبة كلية العلوم بجامعة الإمارات يعرضون برامج تدريبهم المهني

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وحدة التدريب والتأهيل والتنمية المهنية في كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة، فعالية «يوم العرض المهني»، بمشاركة 100 طالب وطالبة.

وأشار الدكتور سليمان الكعبي، مساعد العميد لشؤون الطلبة، إلى أن الكلية حرصت على إعادة تفعيل المناشط العلمية والتدريب المهني للطلبة، بعد التوقف الحضوري لهذه الفعالية دام أكثر من سنتين ونصف السنة، بسبب الظروف الصحية لجائحة كورونا.

تفاعل

وأضاف أن الفعالية شهدت تفاعلاً ومشاركة واسعة من قبل الطلاب والطالبات، الذين قاموا بعرض «بوسترات» عن مشاريعهم التدريبية، التي مارسوها في العديد من الدوائر والمراكز والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تنوعت بين المختبرات العلمية والمختبرات الجنائية، والمراكز البحثية والإحصائية، ومراكز الفضاء والأرصاد، وعدد من المشافي والبلديات، وذلك عن طريق التعريف بتلك الممارسات، كل حسب تخصصه الأكاديمي، ومكان تدريبه.

وقد قام عميد الكلية ومساعدو العميد ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمشرفون على برامج التدريب، بالاطلاع على تلك المشاريع والاستماع إلى الشروحات التفصيلية والإجابة عن التساؤلات من قبل الطلبة المشاركين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز