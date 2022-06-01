المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 18 مخالفة محظورة على الطلبة خلال امتحانات نهاية العام، وبحسب دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية العام الدراسي، منها استخدام الهاتف المتحرك أو الأجهزة الإلكترونية ذات الخواص السمعية والمرئية، أو تركها داخل قاعة الامتحان، أو الغش، أو التزود بمادة مكتوبة، أو الإجابات الجماعية.

تصوير

وتضمنت المخالفات الاعتداء الجسدي في لجنة الامتحان، أو خارجها، أو على ممتلكات المدرسة، أو في الساحات الخارجية المحيطة بحرم اللجنة، أو ثبت الاعتداء عليها بعد صدور النتائج، كما أنه يخالف كل طالب يحاول تصوير شاشة الامتحان، سواء الإلكتروني أو الورقي، باستخدام الهاتف المتحرك أو الأجهزة الإلكترونية، أو التسجيل الصوتي والمرئي، وتداولها في مواقع التواصل، قبل بدء الامتحان، أو بعده بحسن نية، أو عن قصد.

وقالت المؤسسة: إن إنشاء مجموعات التواصل الرقمي بهدف نشر الوثائق الامتحانية وتداولها قبل بدء الامتحانات، أو بعدها بحسن نية، يعتبر مخالفة يعاقب عليها الطالب، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ القرار المناسب لكل مخالفة من إدارة الفروع المدرسية، إذا ارتكبت إحدى هذه المخالفات الامتحانية.

وشملت المخالفات أيضاً، الإتلاف المتعمد لورقة الامتحان، أو جهاز الحاسوب، أو الكتابة على الطاولة أو الحائط، أو الجلوس المتعمد في غير المكان المخصص له دون أن يطلب منه، أو القيام بأي فعل أو تصرف من شأنه الإخلال بالنظام في القاعة الامتحانية لإثارة الفوضى وغيرها.

التزام

وفي سياق متصل، شددت إدارات مدارس حكومية على ضرورة التزام الطلبة بالدوام المدرسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي، بحسب ما وجهت به مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مديري النطاق الذين بدورهم أبلغوا المدارس.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أهمية متابعة المعلمين للانتهاء من جميع المقررات الدراسية قبل انطلاق موعد الامتحانات، وأشارت إلى ضرورة إعداد خطة واضحة في تنظيم حصص مراجعة المواد الدراسية التي ستقدم للطلبة، استعداداً لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث التي تنطلق في الـ 10 من يونيو الجاري.

وشرحت أن الهدف من حصص المراجعة هو تثبيت المهارات وتقوية الطلبة وتقديم شروحات إضافية لمن فاته أي من الدروس خلال أيام التمدرس السابقة.

خطة داعمة

قامت مدارس من مختلف النطاقات التعليمية بوضع خطة داعمة تحتوي على دروس مسجلة وحصص إضافية وأنشطة إثرائية ومراجعة للطلاب على بوابة التعلم الذكي إلى جانب فتح المجال لحصص التقوية الافتراضية في مواد اللغة العربية، والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء للارتقاء بمستواهم وتحصيلهم الأكاديمي وتهيئتهم للاختبارات النهائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز