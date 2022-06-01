29 أغسطس بداية العام الدراسي المقبل في الإمارات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بين أيادي الطلبة التدرج الزمني لمواعيد واجازات العام الدراسي 2022-2023، بحسب ما هو معتمد من المجلس الوزاري للتنمية، الي جانب أسابيع التطوير المهني المقرر عقدها خلال إجازة الصيف وشتاء والربيع من العام الدراسي المقبل.

‏ووفقا للتقويم المدرسي يبدأ ‏دوام الكادر التعليمي والإداري في المدارس 22 أغسطس 2022، على أن يبدأ العام الدراسي لطلبة العام المقبل في 29 من الشهر ذاته، وحدد التقويم أجازه الشتاء للطلبة لتبدأ من ‏19 ديسمبر حتى 1 يناير 2023، أما إجازة الشتاء للكادر التعليمي والإداري في المدارس تبدأ من 19 ديسمبر وتستمر حتى 1 يناير 2023.

ويبدأ دوام الطلبة والكادر التعليمي والإداري في المدارس للفصل الدراسي الثاني في 2 يناير 2023، وحددت اجازة الربيع للطلبة من 27 مارس إلى 14 أبريل 2023، اما أجازه الربيع للكادر التعليمي والإداري في المدارس من 3 إلى 14 أبريل 2023، على ان يبدأ دوام الطلبة والكادر التعليمي والإداري في المدارس الفصل الدراسي الثالث في 17 أبريل 2023.

وحدد التقويم المدرسي أسابيع التطوير المهني من بداية العام الدراسي للكادر التعليمي والإداري في المدارس، من 22-26 أغسطس 2022، أما أسبوع التطوير المهني 2 يبدأ من 12 حتى 16 ديسمبر 2022، ويعقد أسبوع التطوير المهني 3 من 27 حتى 31 مارس 2023.

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