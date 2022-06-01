مدارس حماية تكرّم الطلاب الأوائل

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت إدارة مدرسة حماية «بنين» حفل تكريم الطلاب الأوائل، خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2021/‏‏ 2022 م، بحضور مدير المدرسة جمال الشيبة، ونائبه سالم الكعبي، وعدد من أولياء الأمور.

وأشار جمال الشيبة إلى أهمية تكريم هذه النخبة من الطلبة المتفوقين، الذين اجتهدوا في تحقيق التفوق، وانعكاس هذا الاجتهاد على مستقبل دراستهم.

وعبر عن اعتزازه وفخره بهذا التفوق، مهنئاً أولياء أمور الطلبة، الذين قدموا كل ما بوسعهم لتوفير بيئة صالحة لأبنائهم للدراسة والتركيز والاجتهاد. وسلم الشيبة شهادات التقدير للطلاب الأوائل من الحلقات الدراسية الأولى والثانية والثالثة.

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