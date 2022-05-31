جامعة نيويورك أبوظبي تخرج دفعة عام 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفت جامعة نيويورك أبوظبي أمس الأول بتخريج دفعة عام 2022 وتضم 364 طالباً وطالبة من 85 دولة وتعد هذه الدفعة من الخريجين الأكبر منذ تأسيس الجامعة في عام 2011.

حضر الاحتفال معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في الدولة.

كما حضر أندرو هاملتون، رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، ومارييت ويسترمان، نائبة رئيس جامعة نيويورك أبوظبي وإلين ستوفان، وكيلة قسم العلوم والبحوث في معهد سميثسونيان، والنحات العالمي الشهير أنيش كابور.

وتقدمت إلين ستوفان في كلمتها بالتهاني إلى الخريجين، مشيدة بقدرتهم على تجاوز تحديات جائحة كوفيد - 19 والوصول إلى هذه المرحلة المهمة في مسيرتهم.

وأكد أندرو هاملتون أهمية استثمار الخريجين للمسار الذي اختاروه لأنفسهم والذي سيسهم في تعزيز تأثيرهم بمجتمعاتهم.

تميز

وقالت مارييت ويسترمان في كلمتها للخريجين: «إن رحلتكم الدراسية تميزت بعدد من الطرق، كما أثرت فيكم وفي كل من شهدها»، وما تخرجكم اليوم إلا نتيجة كل جهودكم وعزيمتكم ومثابرتكم، فها نحن اليوم نحتفي بإنجازاتكم، وقد جعلتم من هذا الحلم واقعاً.

وقال يوسريل نورهدايات، أحد طلاب دفعة عام 2022، في كلمة بالنيابة عن الخريجين بالنسبة لنا فإن جامعة نيويورك أبوظبي بمقام حلم أصبح حقيقة، وستستمر جهودنا لنثبت للجميع أننا بقدر المسؤولية، وأننا سنبقى عند حسن ظنهم ومنذ اليوم، فإن مسؤوليتنا قد تضاعفت تجاه أولئك الذين وثقوا بنا وساندونا، فهذه اللحظة تشكل بداية جديدة، وسنمضي قدماً بالآمال والمبادئ نفسها سعياً للأفضل.

وتضمنت الفعالية هذا العام توزيع عدد من الجوائز والأوسمة، بما في ذلك منحة ألفريد بلوم للفنون الليبرالية العالمية التي يتم تقديمها المرة الأولى، وجائزة بيانو المقدمة من جامعة نيويورك أبوظبي وجائزة القيادة العالمية وجائزة الخريج المتميز، فضلاً عن مراسم تسليم الشعلة.

ويتكون المجتمع الطلابي في جامعة نيويورك أبوظبي من 1834 طالباً من جنسيات ولغات وأديان ومستويات اقتصادية واجتماعية متنوعة، قادمين من مدارس ثانوية متوزعة في مختلف أنحاء العالم.

وتعتمد الجامعة، منذ تأسيسها، شروط قبول تعد واحدة من الأكثر صرامة في العالم، إذ تم قبول أربعة في المئة فقط من المتقدمين من دفعة عام 2022 بعد خضوعهم لاختبار معياري يتوافق مع معايير أبرز مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة.

وحصل أربعة وثمانون في المئة من الخريجين على تدريب داخلي واحد على الأقل خلال مسيرتهم الأكاديمية في مؤسسات إقليمية رائدة.

وتتمحور رؤية جامعة نيويورك أبوظبي، التي أسست في عام 2011، في الارتقاء إلى مصاف أبرز الجامعات البحثية على مستوى العالم ومواجهة أبرز التحديات المحلية والعالمية.

ومنذ ذلك الحين، افتتحت الجامعة ما يزيد على 80 مختبراً ومشروعاً و20 مركزاً بحثياً متميزاً بإشراف نخبة من رواد الفكر، ونجح الباحثون والكتاب والفنانون في جامعة نيويورك أبوظبي بالمشاركة في نشر أكثر من 5000 ورقة بحثية ومقال وكتاب، إلى جانب إطلاق أكثر من 450 عملاً إبداعياً.

وتحتل جامعة نيويورك المرتبة 26 عالمياً في تصنيفات تايمز للتعليم العالي لعام 2022، والمرتبة 42 في قائمة مؤسسة كيو إس لتوظيف الخريجين لعام 2022.

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