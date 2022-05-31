"التربية" تفتح باب التسجيل في البرنامج الصيفي "استعداد"

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في برنامجها الصيفي سفراؤنا الوطني "استعداد" للعام 2022 مستهدفة طلبة من الصف الثامن حتى الثاني عشر، والمعلمين، لتعزيز قدرات الطلبة وإثرائها وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من النجاح في مختلف المجالات التي تتطلب مهارات البحث العلمي وريادة الأعمال والقيادة والدبلوماسية، على ان يتم اغلاق التسجيل يوم الجمعة الموافقة 10 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان مدة تنفيذ البرنامج ستكون بحسب مقترح البرنامج المقدم من الجهة المنفذة وتتراوح المدة ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، خلال الفترة من الرابع من شهر يوليو حتى آخر شهر أغسطس من كل عام، وتختلف التواريخ المحددة للتنفيذ باختلاف البرنامج الذي ستنفذه كل الجهة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، على ان يُنفذ برنامج صيف 2022 بطريقة افتراضية (عن بعد)، من دون مقابل مادي.

وكانت الوزارة اطلقت مبادرة "استعداد" في شهر يونيو من عام 2020 لتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها عند تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات، كما انها جاءت لتؤكد على أهمية تمكين الطلبة من تكوين مهارات حيوية ستشكل فيما بعد أسس متينة تمكنهم من الانخراط بالحياة الجامعية بكل ثقة واقتدار متسلحين بأرقى المعارف والمهارات ليواصلوا مسيرتهم وفق أسس منهجية وعلمية مدروسة تم وضعها بحيث تكرس بالطلبة عدة مهارات حيوية لابد من اتقانها وممارستها بالشكل الأمثل.

وشددت الوزارة على أهمية تمكين المعلمين من القيام بدورهم الحاسم في إنجاح النظام التعليمي، من توفير فرص تدريبية غنية لهم لإثراء وتعزيز معارفهم، وبناء وتطوير قدراتهم البحثية ومهاراتهم الإبداعية والابتكارية في مختلف المجالات، وتسليحهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، إذ تم وضع خطة بالتعاون مع الجامعات والجهات المنفذة للبرنامج لتحديد دور ومسؤوليات المعلم المشارك في برنامج سفراؤنا الوطني ""إستعداد".

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