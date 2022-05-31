بدء اختبارات «جي إل» في مدارس خاصة بأبوظبي لتقييم الطلبة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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بدأت مدارس خاصة في تنفيذ اختبارات «جي إل»، (GL) بناء على توجيهات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي للمنهاج البريطاني، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك تزامناً مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري، وتعتبر مؤشراً على مدى تقدم الطلبة الأكاديمي، كما أوصت إدارات مدارس بضرورة اصطحاب سماعات الأذن خاصة بالأطفال لضمان عدم الإزعاج في الصف.

وتنشر المؤسسة الدولية «جي إل إديوكيشن (GL Education) مجموعة من التقييمات البنائية والاستبيانات والمتابعات للاحتياجات التعليمية للطلبة بهدف تزويد المعلمين حول العالم ببيانات تساعدهم على تقييم أداء الطلاب في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم وتحصيلهم للمهارات الأساسية، وتحديد الفجوات التعليمية لدى الطلبة ومن ثم تحديد النواقص ومساعدتهم.

في السياق أوضح مدراء مدارس لـ «البيان» أن تقييمات GL ستجرى خلال الفترة من 30 مايو إلى 10 يونيو المقبل للسنوات 4 و 5 و 6 وهي اجراء تقييمات معيارية عبر الانترنت للمنهاج البريطاني، وسيشارك الطلبة في الاختبارات للمواد (الإنجليزية والرياضيات والعلوم) وسيتم وضع علامة على هذه الاختبارات وتحليلها خارجياً بواسطة مزود الاختبار، وستتلقى المدرسة تقارير بجميع بيانات الطلبة الخاضعين للاختبار، والتي تقارنهم بمستويات الطلبة في بيئة دولية، مما سيؤدي إلى دعم المعلمين والموظفين وتزويدهم بأداء الطلبة ومستواهم الدراسي، وبما يساهم في تصميم المناهج الدراسية وفقاً لاحتياجاتهم في العام الدراسي التالي.

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