سلطان بن أحمد القاسمي يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي في دورتيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة، قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على حضور وتشريف سموه الحفل، وتكريمه عدداً من الباحثين في الوطن العربي.

وقدم الفائزون بالجائزة ملخصاً عن أطروحات الدكتوراه الفائزة تضمنت أهداف البحث والمشكلة التي تناولها، وأهميته والمنهجية التي اتبعتها والنتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة، والمجالات التطبيقية لها.

فائزون

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي في نهاية الحفل بتكريم الفائزين بالجائزة والرعاة.

وفاز بجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي (الدورة الثامنة عشرة) عن فئة العلوم الإدارية الدكتور فريد محمود الأميري (الإمارات) بالمركز الأول، والدكتور محمد بن حمدان العنزي (السعودية) بالمركز الثاني، والدكتور حسن سهيل محمد غرة (سوريا) بالمركز الثالث.

وعن فئة العلوم المالية فقد فاز بالمركز الأول الدكتور أحمد هاني حمود الضمور (الأردن)، وفاز بالمركز الثاني الدكتور عبدالرحمن بن علي الجبر (السعودية)، ونال المركز الثالث الدكتور حمد سالمين سعيد بن الزوع (اليمن).

أما في الدورة التاسعة عشرة ففاز بالمركز الأول عن فئة العلوم الإدارية الدكتور محمد هاني غيث (مصر)، وفاز بالمركز الثاني الدكتور أحمد عدنان زيد (فلسطين)، وفاز بالمركز الثالث الدكتور علاء مشعان عبيد (العراق).

وعن فئة العلوم المالية كان المركز الأول من نصيب الدكتورة أمينة محمد علي بو علاي (البحرين)، والمركز الثاني فازت به الدكتورة ريم عبدالفتاح خميس (فلسطين)، والمركز الثالث حصل عليه الدكتور بدر بن جويعد السبيعي (السعودية).

تكريم علماء في جامعة الشارقة

كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، قبل ظهر أمس في منتدى الطلاب بالجامعة عدداً من علماء الهيئة البحثية والتدريسية لجامعة الشارقة المصنفين ضمن أفضل 2 % من العلماء في العالم.وشمل التكريم 46 عالماً وباحثاً المصنفين ضمن أفضل 2‎%‎ من علماء العالم وفق ما نشرته جامعة ستانفورد الأميركية.

كما شمل التكريم 5 من العلماء الحاصلين على المراكز الأولى والثانية وفق تصنيف موقع (Research.com) العالمي، والذي يُصنف العلماء طبقاً للإنتاجية البحثية وعدد الاستشهادات عالمياً. الشارقة- البيان

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