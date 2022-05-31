جامعة خليفة تستضيف مؤتمر«المواد المسامية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن تقديم 363 عرضاً شفوياً و137 عرضاً بالصور ومحاضرات وبرامج تدريب قصيرة، إضافة للعديد من الجلسات الحوارية والنقاشية، لتسليط الضوء على أحدث التطورات في العلوم وتطبيقات المواد المسامية، خلال مؤتمر الجمعية الدولية للمواد المسامية 2022.

وتُعقد النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر الجمعية السنوي الذي سيتم تنظيمه للمرة الأولى من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة ما بين 30 مايو إلى 2 يونيو في حرم جامعة خليفة الرئيس في أبوظبي، حيث يجمع ما بين الفعاليات المباشرة والافتراضية ويشمل مجموعة من العروض التقديمية وأربع جلسات عامة وثماني محاضرات، سيلقيها خبراء دوليون من مختلف التخصصات العلمية والهندسية التي تغطي مواضيع تتنوع ما بين النمذجة المسامية والتصوير المسامي من جهة والطرق التجريبية والرقمية على نطاق أوسع من جهة أخرى تتمثل بمكامن النفط والغاز، إلى جانب موضوعات تتعلق بدرجة الحساسية وتحليل الجوانب التي تستدعي الشك. وفي هذا الإطار، سيقدم باحثون من جامعة خليفة 14 عرضاً شفوياً وعروضاً مرئية.

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