5 إجراءات خاصة بامتحانات الطلبة أصحاب الهمم

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

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حددت مؤسسة الإمارات التعليم المدرسي 5 إجراءات خاصة بامتحانات الطلبة من فئة أصحاب الهمم، جاءت في دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث الأخير من العام الدراسي الجاري، والذي اعتمدته المؤسسة أخيراً.

وشملت الإجراءات، أن تكون جميع امتحانات الطلبة من فئة أصحاب الهمم في الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، إلكترونياً وبالحضور الواقعي داخل المدارس، أما الامتحانات للصفين الثالث والرابع، فتكون ورقياً وبالحضور الواقعي داخل المدارس، كما تضمنت الإجراءات أن يخضع الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/‏ تكييف»، للامتحان المركزي ذاته، والمعد لبقية الطلبة مع تطبيق المواءمات كافة الواردة في الدليل الإرشادي لامتحانات أصحاب الهمم.

وأوضح الدليل أن الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «تعديل المنهج والامتحانات»، يتم تقييمهم إلكترونياً من قبل معلمي المواد، وبالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، ليعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية، للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر، أما طلبة الصف الثاني عشر فإنهم يتقدمون للامتحان المركزي مع بقية الطلبة، ومع توفير الاحتياجات الواردة لكل طالب في الخطة الدراسية الفردية المعتمدة في نظام المنهل، إضافة إلى تشكيل لجان خاصة بالطلبة أصحاب الهمم في حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة بهم تنص على ذلك.

وتنطلق امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبّق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، في العاشر من يونيو المقبل، ويختتمونها في السابع عشر من الشهر نفسه.

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