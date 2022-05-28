مركز الموارد لذوي الإعاقة يفوز بجائزة خليفة التربوية فئة المؤسسات

المصدر: الشارقة - وام

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فاز مركز الموارد لذوي الإعاقة بجامعة الشارقة بجائزة خليفـة التربوية في دورتها الخامسة عشرة 2022، في مجال أصحاب الهمم فئة المؤسسات، وذلك تقديراً لدوره الرائد في تقديم خدمات الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي للطلبة من ذوي الإعاقة بالجامعة، والعمل على رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة.

فقد حقق المركز إنجازات رائدة على المستويين المحلي والإقليمي والعربي وأصبح وجهة للعديد من الجامعات العالمية وخبراء التربية الخاصة لنقل الخبرات والتعرف إلى خدمات المركز التي شملت أشكال الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي والمهني كافة، بالإضافة إلى كون المركز جهة بحثية رائدة وضع إمكاناته لخدمة البحث العلمي وتقديم الدعم اللوجيستي في مجالات دعم وتمكين ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي.

كما حرص المركز على تعزيز العلاقة بالمجتمع المحلي من خلال نشر الوعي بقضايا ذوي الإعاقة داخل مجتمع الجامعة وخارجه من خلال المشاركة في العديد من التدخلات ومن أبرزها التعاون مع الجامعات كافة بالدولة ووزارة التربية والتعليم وإدارة الموارد البشرية بحكومة دبي، وعدد من المؤسسات الخاصة بالدولة.

ورفع الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة التهنئة إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، على هذا الإنجاز المهم، تقديراً للدور الحيوي الذي يؤديه مركز الموارد لذوي الإعاقة، الذي كان تأسيسه بتوجيهات من مؤسس الجامعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إيماناً من سموه بحق ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، والعمل على توفير الخدمات والإجراءات كافة وإبرام الاتفاقيات ووضع اللوائح التي تساعد ذوي الإعاقة في الجامعة.

وأعرب الدكتور أحمد فلاح العموش مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة بجامعة الشارقة عن سعادته البالغة وفخره بهذا الفوز الكبير مشيداً بدعم وتوجيهات الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والجهود الدائمة والمستمرة التي بذلها فريق عمل المركز بالشراكة مع إدارات ومراكز الجامعة والجهات الخارجية ذات الصلة والمعنية لتذليل العقبات كافة.

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