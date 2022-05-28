إطلاق المرحلة المتقدمة من «المبرمج الإماراتي»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلق صندوق الوطن المرحلة المتقدمة من مبادرة «المبرمج الإماراتي»، في الفترة من 28 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل، بمشاركة 200 طالب وطالبة من منطقة الظفرة، والذين أتموا بنجاح اجتياز المرحلة المتوسطة من البرنامج وسيشاركون في المرحلة المتقدمة من برنامج «الذكاء الاصطناعي».

من جانبها، صرحت هند باقر مدير عام صندوق الوطن: «أن صندوق الوطن يحرص على تشجيع جميع الطلاب والطالبات والكفاءات الإماراتية وصقل مواهبهم والارتقاء بعلومهم إلى مستويات أكثر احترافية، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والفلك وغيرها من العلوم المتقدمة، والتي تتماشى وتخدم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز اقتصاد المعرفة، والوصول إلى اقتصاد وطني تنافسي ومستدام يدعم عجلة التنمية الشاملة».

وأوضحت باقر: «أن تسليح الكفاءات الإماراتية الناشئة وتمكينهم وتأهيلهم بشكل مناسب في مجالات العلوم المتقدمة، والمعارف، والعلوم، ولغات البرمجة، والذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق بها من مهارات رئيسية، باتت ضرورة مُلحة للانخراط في سوق العمل، والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وخدمة الوطن بما يحقق أهدافه في تحقيق التقدم والازدهار والاستدامة».

وسيخضع الطلاب والطالبات المشاركون في المرحلة المتقدمة ولمدة عشرة أيام إلى تدريب عملي مكثف ولمدة ساعة ونصف في اليوم، على أيدي أصحاب الخبرة الطويلة من مدربين ومعلمين، لتلقينهم علوماً أكثر عمقاً واتساعاً، قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، كما سيمكن الطلاب من إتقان لغة البايثون، وهي لغة برمجة، عالية المستوى تعتمد على أسلوب البرمجة الكائنية.

مبادرة «المبرمج الإماراتي» انطلقت في عام 2018، ونجحت في تدريب أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة إماراتيين، تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 14 عاماً، وتستهدف المبادرة لتعليم نحو 10 آلاف طالب وطالبة أساسيات البرمجة والعلوم ذات العلاقة بحلول عام 2030.

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