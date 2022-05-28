ورشة تعريفية عن نظام الدراسة بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ورشة تعريفية لمنتسبيها عن نظام الدراسة في الجامعة والتخصصات المطروحة لديها، وذلك في مقر أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

ورحب العقيد محمد بن العبد الظاهري، نائب مدير إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية بوفد الجامعة، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على التعاون مع الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الرائدة لتحقيق وتمكين وتعزيز أداء المنتسبين، لافتاً إلى أهمية تطوير الكفاءات القيادية والارتقاء بقدراتها وإمكانياتها وفق أساليب علمية متخصصة وممنهجة. ومن جانبه أشار الدكتور بخيت سالم العامري، رئيس قسم شؤون المبتعثين بإدارة البعثات إلى أهمية توفير التخصصات المطروحة بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لمنتسبي شرطة أبوظبي، وعلاقتها بالعمل الشرطي والأمني.

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