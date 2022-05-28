سارة الأميري: جميلة المهيري قامة تربوية ملهمة

المصدر: دبي - البيان

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أشادت معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بجهود معالي جميلة المهيري في قطاع التعليم، مؤكدة أن معالي جميلة المهيري «قامة تربوية ملهمة وبصمتها ستظل خالدة فينا لنواصل المسيرة بكل إصرار».

ونشرت معالي الأميري عبر حسابها الرسمي في «تويتر» صورة تجمعها بمعالي جميلة المهيري، ودوّنت معاليها: «أشواط كبيرة قطعت في مسيرة تطوير التعليم في دولتنا على يد خيرة أبناء وبنات الإمارات ممن حملوا رسالة التعليم على مدى السنوات الماضية ومنهم وبكل اعتزاز معالي الأخت جميلة المهيري التي سعدت اليوم بلقائها. معاليها قامة تربوية ملهمة وبصمتها ستظل خالدة فينا لنواصل المسيرة بكل إصرار».

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