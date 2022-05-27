مجلس أمناء جامعة الوصل يعتمد منح 16 درجة علمية

المصدر: دبي- البيان

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صادق مجلس أمناء جامعة الوصل على منح 16 درجة علمية في برنامجي الماجستير والدكتوراه وذلك في اجتماعه السادس لهذا العام الذي عقد برئاسة معالي أحمد حميد الطاير نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة صباح أمس.

حضر الاجتماع محمد عيسى السويدي، وأحمد عتيق الجميري، والدكتور محمد سالم المزروعي، والدكتور جمال محمد المهيري، والدكتور سعيد عبد الله حارب، والدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير الجامعة.

وقال معالي أحمد الطاير إن مجلس الأمناء وفي إطار سعيه للتطوير المستمر، اعتمد رؤية ورسالة جديدتين بما يتوافق مع أهداف الجامعة ومساهمتها في تنمية المجتمع وتعزيز الشراكة المجتمعية وتطوير مجالات البحث التطبيقي الذي يعزز الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز القدرات البحثية وتطوير التفكير الإبداعي لتأهيل كوادر متخصصة لسوق العمل المحلي والإقليمي، كما اعتمد الهيكل التنظمي المعدل، وصادق المجلس أيضًا على الخطة الاستراتيجية للجامعة (2021 - 2026م) وموازنتها، واعتمد مهام مجلس الأمناء والمدة الزمنية لدورة المجلس.

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