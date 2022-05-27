مقر المبرمجين يفتح باب التسجيل لسباق «لهجة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مقر المبرمجين عن فتح باب التسجيل لسباق «لهجة»، الذي ينظم بالتعاون مع شركة «سيسكو» و«أي آي أكسبلين»، بهدف تنمية الكوادر الشابة من طلاب الجامعات في مجال البرمجة، وإشراك فئة الشباب في إحداث تغييرات جذرية وداعمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات باللغة العربية، ودعم مجالات البرمجة عالمياً.

ويسعى برنامج سباق «لهجة» التدريبي إلى تزويد المرشحين بمهارات الذكاء الاصطناعي، في مجال معالجة اللغة العربية، لتزويد أسواق العمل بمهارات عالمية تسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، وتوعية طلاب الجامعات بتحديات أسواق العمل المحلية وتنمية المواهب المتميزة.

وسيركز سباق «لهجة» الذي يشتمل 4 مراحل على تنمية مهارات المتقدمين في لغة «بايثون» وتدريبهم على أساسيات التعلم الآلي والتعلم العميق، وأساسيات معالجة اللغة العربية، لإدراجها واعتمادها بشكل أكبر في برامج عالمية، وتنمية مهارات المرشحين في البرمجة، ليتم تأهيلهم للتحدي الذي يكمن في تصميم حلول مبتكرة لتحديات واقعية في هذا المجال.

ويتواصل استقبال طلبات التسجيل حتى 14 يونيو المقبل، حيث سيعمل مقر المبرمجين بعدها على إجراء مقابلات مع المرشحين للبرنامج لاختيار 25 مرشحاً للانتساب إلى البرنامج، وبعدها ينتقل المرشحون إلى المرحلة الثالثة التي تركز على إثراء معرفتهم بالبرمجة من خلال اكتساب مفاهيم جديدة وتعليمهم أسس مفاهيم تعلم الآلة والبرمجة باستخدام اللغة العربية، من خلال مجموعة مختارة من الدورات التدريبية والورش المعرفية.

وسيعمل المرشحون في فرق تنافسية لتطبيق معرفتهم المكتسبة لإدراج اللغة العربية بشكل أكبر في الأنظمة المبنية على الذكاء الاصطناعي بطرق دقيقة وسهلة الاستخدام من قبل المجتمع، فيما تشمل المراحل المقبلة من البرنامج استخدام أدوات التشكيل لبناء نظام تركيب الكلمات ومجموعة متنوعة من التطبيقات مثل الكتب الصوتية وقارئات الشاشة الذكية لتعزيز وجود اللغة العربية في التقنيات العالمية المختلفة.

ويمكن للراغبين في الحصول على معلومات تفصيلية، والتسجيل في سباق لهجة، زيارة الرابط الإلكتروني https:/‏‏/‏‏ai.gov.ae/‏‏ar/‏‏sibaq_lahja/‏‏.

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ويذكر أنه تم الإعلان عن العمل على سباق «لهجة» في منصة «ابديت» التي أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وتم الإعلان من خلالها عن 10 مبادرات مبتكرة ضمن مقر المبرمجين إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، تتضمن: مقر التقييم، وسفراء مقر المبرمجين، والمسار التعليمي لمقر التعليم وتحدي لهجة، ومجتمع تانزو، وهاكاثون «أوبين.هاك»، وإحصاءات شركة «لينكد إن»، ومجموعة تحديات بالشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، ومبادرة التعاون المشترك بين طيران الإمارات ومقر التقييم لترشيح المبرمجين لفرص وظيفية، ومعرض «دفس سلام» المتخصص للمبرمجين، في عدد من المبادرات النوعية جديدة لزيادة أعداد المبرمجين في الدولة، والارتقاء بالمجتمع البرمجي.

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