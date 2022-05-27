12 مشروعاً طلابياً تنافست في مسابقة «ابتكار» لكليات التقنية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت كليات التقنية العليا مسابقة «ابتكار» السنوية، التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة القيادات العربية الشابة تحت شعار «ابتكارات الأعمال تخرج إلى النور»، حيث تنافس خلال المسابقة 12 مشروعاً تعكس أفكاراً طلابية مبتكرة تمثل نواة لشركات ناشئة مستقبلية.

وجاءت نتائج المسابقة للمراكز الـ 3 الأولى على النحو التالي، حيث حاز مشروع: Newbabies.ae جائزة الابتكار الذهبية لطالبات كليات التقنية بدبي، والمتعلق بدعم فهم الآباء لاحتياجات أبنائهم حديثي الولادة، في حين حاز مشروع SC Hawk جائزة الابتكار الفضية لطالبات كليات التقنية بالشارقة، وتتمحور فكرته حول طائرة بدون طيار تستخدم للتنظيف الآمن، حيث تتحرك بنفس طريقة طيران الصقور، وتتمتع بمهارات استثنائية. بينما كانت جائزة الابتكار البرونزية من نصيب مشروع «ميتافيرس» لطلاب كليات التقنية بدبي، والذي يقدم تصوراً جديداً للتعليم المعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي.

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