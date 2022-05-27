تعاون بحثي بين جامعة الإمارات و«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أهمية التعاون المشترك مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لرفد قواعد المعرفة الأكاديمية النوعية بخبرات وكفاءات ذات معايير أكاديمية عالمية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من جامعة الإمارات، حيث كان في استقبالهم البروفيسور فخري كراي، نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للشؤون الأكاديمية. وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن الزيارة تأتي في إطار سعي جامعة الإمارات العربية المتحدة، لفتح آفاق التعاون المشترك بين المؤسسات الأكاديمية في الدولة.

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