«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» تطلق برنامج المحكم المعتمد

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن إطلاقها لبرنامج «المحكم المعتمد» للمرة الأولى، حيث أهلت الدفعة الأولى منه على مستوى دول منطقة الخليج. ويشمل البرنامج الطموح التعريف والتدريب على المعايير وآليات التقييم الجديدة، كما يتضمن اختبار المتدربين، حيث من المقرر أن ينال المجتازون للاختبار شهادة ورخصة المحكم المعتمد من قبل المؤسسة.

وفي سياق البرنامج، نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز سلسلة ورش عمل تدريبية لمحكمي جوائزها في منطقة الخليج. وهدفت الورش التدريبية إلى تدريب وتأهيل المنسقين وفرق العمل في دول الخليج للتقييم الأولي للمشاركات في مختلف جوائز المؤسسة في دولهم، وفرزها ورفع المشاركات المؤهلة للتحكيم المركزي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي البرنامج في إطار سعي المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ودعم شركائها الاستراتيجيين من أجل نجاح الدورة الـ 25 من جوائزها، والارتقاء بنظم التحكيم وتعزيز النزاهة التحكيمية لكافة المشاركين في كل فئات الجوائز.

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