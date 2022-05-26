تعاون لدعم الطلبة بين جامعة زايد و«الأوقاف وشؤون القصر» بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة جامعة زايد، وعلي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في سبيل تفعيل سلسلة من المبادرات والبرامج لدعم الطلبة المستحقين من جامعة زايد.

أولويات

وتأتي المبادرة والتي جرى توقيعها مؤخراً في حرم الجامعة بدبي بحضور عدد من الأعضاء من كلا الجانبين، ضمن أولويات الطرفين في دعم الطلبة مستحقي المنح من الأسر ذوي الدخل المحدود بالدولة لاستكمال متطلبات التخرج، وتمكينهم من تحقيق النجاح وتطوير إمكاناتهم القيادية من خلال توفير فرص التدريب المهني لهم، فضلاً عن توفير فرص العمل بنظام دوام كامل لخريجي جامعة زايد بما يتناسب مع الدرجة العلمية والتخصصات المطروحة.

وأعربت معالي نورة الكعبي عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم، مثمنة جهود القيادة الرشيدة في دعم مسيرة التعليم بالدولة، وقالت: تحرص جامعة زايد دائماً على إيجاد وتفعيل الآليات والفرص المناسبة التي تدعم مسيرة نجاح الطلبة كونها جزءاً لا يتجزأ من تقدم الأمة في شتى المجالات، حيث تولي جامعة زايد اهتماماً كبيراً للريادة والتميز في الابتكار التربوي والبحث وتطوير القيادة الطلابية.

شراكات

ومن جانبه أكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، أن مذكرة التعاون تأتي في إطار حرص المؤسسة على بناء شراكات قوية مع مختلف الجهات والمؤسسات القادرة على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع وضمان مستقبل أفضل لأفراده، من خلال إنشاء جيل أكاديمي واعٍ قادر على المشاركة في البناء والتنمية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في استراتيجية «الإنسان أولاً».

وبموجب المذكرة، ستتعاون جامعة زايد ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في عدد من المشاريع المشتركة ومنها الوصول إلى محتوى المكتبة الإلكترونية الجامعية والاطلاع على النشرات العلمية والبحثية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة، والتعاون في مجال توفير فرص تطوع مجتمعية.

16 وقفاً

تدير مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر 16 وقفاً تعليمياً يصرف ريعها لتوفير الدعم المادي للطلبة من أبنائها القصر، وكذلك عدد من أبناء بعض الأسر المتعثرة، لمتابعة تحصيلهم العلمي في 14 جامعة على مستوى الدولة، وتشمل المنح الدراسية اختصاصات أكاديمية متنوعة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على المساهمة في بناء نظام تعليمي شامل يضم كافة شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتها المادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز