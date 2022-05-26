«التعليم والمعرفة» توجه المدارس الخاصة بإجراء اختبارات GL

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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وجهت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس الخاصة للمنهاج البريطاني بضرورة إجراء اختبارات «GL»، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك تزامناً مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري، وتعتبر مؤشراً على مدى تقدّم الطلبة الأكاديمي.

وتنشر المؤسسة الدولية «جي إل إديوكيشن GL Education» مجموعة من التقييمات البنائية والاستبيانات والمتابعات للاحتياجات التعليمية للطلبة، بهدف تزويد المعلمين حول العالم ببيانات تساعدهم على تقييم أداء الطلاب في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم وتحصيلهم للمهارات الأساسية، وتحديد الفجوات التعليمية لدى الطلبة ومن ثم تحديد النواقص ومساعدتهم.

في السياق، أوضح مديرو مدارس لـ «البيان»، أنّ تقييمات GL ستجرى خلال الفترة 30 مايو و10 يونيو المقبل للسنوات 4 و5 و6 وهي إجراء تقييمات معيارية عبر الإنترنت للمنهاج البريطاني، وسيشارك الطلبة في الاختبارات للمواد «الإنجليزية والرياضيات والعلوم»، وسيتم وضع علامة على هذه الاختبارات وتحليلها خارجياً بواسطة مزوّد الاختبار، وستتلقى المدرسة تقارير بجميع بيانات الطلبة الخاضعين للاختبار، والتي تقارنهم بمستويات الطلبة في بيئة دولية، مما سيؤدي إلى دعم المعلمين والموظفين وتزويدهم بأداء الطلبة ومستواهم الدراسي، وبما يسهم في تصميم المناهج الدراسية وفقاً لاحتياجاتهم في العام الدراسي التالي.

وأضاف مديرو المدارس، «أنه لا توجد مراجعة لهذه الاختبارات، وأن التلاميذ لا يحتاجون إلى التدريب في المنزل قبل التقييمات، ولن تصدر أدلة مراجعة لهذه الاختبارات، وإن الطفل لا بدّ أن يكون ملماً بالموضوعات والمهارات الأساسية التي تلقّاها خلال عامه الدراسي».

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