"التعليم والمعرفة" توجه المدارس الخاصة باجراء اختبارات GL

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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وجهت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس الخاصة للمنهاج البريطاني بضرورة اجراء اختبارات "GL" على أن يتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك تزامناً مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري، وتعتبر مؤشر على مدى تقدم الطلبة الأكاديمي.

وتنشر المؤسسة الدولية «جي إل إديوكيشن "GL Education" مجموعة من التقييمات البنائية والاستبيانات والمتابعات للاحتياجات التعليمية للطلبة بهدف تزويد المعلمين حول العالم ببيانات تساعدهم على تقييم أداء الطلاب في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم وتحصيلهم للمهارات الأساسية، وتحديد الفجوات التعليمية لدى الطلبة ومن ثم تحديد النواقص ومساعدتهم.

في السياق أوضح مدراء مدارس لـ "البيان" أن تقييمات GL ستجرى خلال الفترة 30 مايو و 10 يونيو المقبل للسنوات 4 و 5 و 6 وهي إجراء تقييمات معيارية عبر الانترنت للمنهاج البريطاني، وسيؤدي الطلبة الاختبارات في المواد "الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وسيتم وضع علامة على هذه الاختبارات وتحليلها خارجياً بواسطة مزود الاختبار، وستتلقى المدرسة تقارير بجميع بيانات الطلبة الخاضعون للاختبار، والتي تقارنهم بمستويات الطلبة في بيئة دولية، مما سيؤدي إلى دعم المعلمين والموظفين وتزويدهم بأداء الطلبة ومستواهم الدراسي، وبما يساهم في تصميم المناهج الدراسية وفقاً لاحتياجاتهم في العام الدراسي التالي.

وأضاف مدراء المدارس انه لا توجد مراجعة لهذه الاختبارات وأن التلاميذ لا يحتاجون إلى التدريب في المنزل قبل التقييمات، ولن تصدر أدلة مراجعة لهذه الاختبارات، وأن الطفل لابد وأن يكون ملماً بالموضوعات والمهارات الأساسية التي تلقاها خلال عامه الدراسي.

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