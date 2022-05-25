«نيويورك أبوظبي» تحتفي بتخريج دفعة جديدة 30 الجاري

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تحتفي جامعة نيويورك - أبوظبي بتخريج دفعة عام 2022 من طلابها الدفعة الأكبر منذ تأسيسها، والتي تضم حوالي 350 طالباً وطالبة من 85 دولة، وذلك خلال فعالية التخرج التاسعة للجامعة التي تقام 30 مايو الجاري.

يشارك في حفل التخرج ويليام آر بيركلي رئيس مجلس أمناء جامعة نيويورك، وأندرو هاملتون رئيس جامعة نيويورك، ومارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين البارزين.

وقالت مارييت ويسترمان: سعداء بالاحتفاء بدفعة جديدة من خريجينا، وذلك خلال فعالية تقام بحضور نخبة من المتحدثين البارزين، وذلك بعد عامين من بدء جائحة «كوفيد 19» والتي فرضت علينا الاحتفاء بطلابنا سابقاً بشكل افتراضي.

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