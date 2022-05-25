سلطان بن أحمد يتفقد نموذج «البيت الشمسي» في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، نموذج مشروع البيت الشمسي بجامعة الشارقة.

وتجول سموه في أرجاء ومرافق النموذج التطبيقي للبيت الشمسي، وهو المشروع الفائز بالمركز الثاني في مسابقة «دیكاثلون الطاقة الشمسية- الشرق الأوسط 2021»، والتي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، ويعد البيت الشمسي النموذج الابتكاري، الذي شارك به فريق جامعة الشارقة تحت مسمى «فريق الشارقة»، وتكون من 100 عضو بين طلاب وأساتذة من ثلاثة كليات: كلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية العلوم الصحية.

واستمع سمو رئيس الجامعة إلى شرح مفصل حول المشروع وأهدافه وفوائده المتعددة على الحياة العصرية الحديثة، وهو عبارة عن منزل مبتكر فريد من نوعه، يتميز بكونه مستدام بيئياً وموفراً للطاقة والموارد مثل إعادة استخدام المياه والطاقة الشمسية للتدفئة والتبريد، إلى جانب إمكانية تحريك الهيكل الخارجي للبيت بحسب اتجاه الشمس، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والهندسية.

جولة

وتعرف سموه خلال الجولة على أهم ما يتميز به المشروع الذي يراعي بشكل كبير توزيع المساحات بطريقة تحقق أعلى درجات الاستفادة لشاغلي المكان للأغراض المتنوعة، مما يجعله مشروعاً مستداماً وصديقاً للبيئة والمستقبل.

وفي ختام الجولة، تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بتكريم المؤسسات الراعية للمشروع وفريق الشارقة، إلى جانب الأساتذة والطلبة العاملين في المشروع، وعدد من قيادات الجامعة لمجهوداتهم الكبيرة لتطوير ودعم أعمال الفريق.

وكان الحضور قد شاهد عرضاً مرئياً تناول تجربة مشروع البيت الشمسي ومراحل إنجازه المختلفة.

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