جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك في فعاليات «واجهة التعليم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في فعاليات الدورة الثامنة لمعرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط، الذي يعقد يومي 25 و26 من مايو الجاري، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتقدم الجامعة من خلال مشاركتها في ورش العمل وفعاليات المعرض الذي يعقد تحت شعار «خمسون عاماً من تمكين التعليم»، خبرتها وبرامجها العلمية والأكاديمية للطلبة والراغبين في تكملة تعليمهم، من خلال تخصصاتها الرئيسية في مجال الدراسات الإنسانية والإسلامية واللغة العربية والفلسفة والتسامح والحفاظ على إرث الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، إلى جانب التعريف بدورها في تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والتعايش بين الشعوب، كما تساهم الجامعة مع شركاء معرض واجهة التعليم في تسليط الضوء حول مستقبل التعليم والمهن وآفاق التطور المنشود في هذا الصدد.

وأكد الدكتور خالد الظاهري، مدير الجامعة أن مشاركة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في هذا الحدث العلمي المهم، يأتي ضمن جهودها لتعزيز مبادرات دور دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترقية وتطوير التعليم، باعتباره المدخل الرئيسي لإحداث التنمية الشاملة في شتى المجالات، وأضاف «بالتعليم تزدهر وتنمو أواصر المحبة والسلام وتتعزز قيم الأخوة الإنسانية».

إلى ذلك أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية خلال فعاليات المعرض، عن فتح باب التسجيل للدراسة للطلاب من داخل الدولة وخارجها في جميع التخصصات.

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