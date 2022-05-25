مشروع لتشييد 3 مدارس في مدينة زايد بالتعاون بين القطاعين العام والخاص

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلن «مكتب أبوظبي للاستثمار» بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ترسية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء ثلاث مدارس في مدينة زايد على تحالف شركات بقيادة شركة «بيسيكس» و«مجموعة بيليناري»، ليبلغ المشروع بالتالي مرحلة التعاقد والإغلاق التجاري.

يهدف مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مدارس مدينة زايد إلى تصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ثلاث مدارس جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 5360 طالباً وطالبة في مدينة زايد في أبوظبي.

وتم تصميم هذا المشروع من البداية حتى مرحلة الترسية والتعاقد وفقًا لقانون الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص، ليساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية العامة في أبوظبي.

وتتمتع مجموعة «بيليناري» الأسترالية المتخصصة في تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بسجلٍ حافلٍ في تسليم مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر «بيليناري» من المجموعات الجديدة الوافدة إلى قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.

بالتعاون مع مجموعة «بيسيكس» البلجيكية التي تنشط أعمالها في الدولة منذ العام 1965، والتي أشرفت على العديد من مشاريع البنية التحتية المرموقة مثل متحف جوجنهايم أبوظبي سيقدم التحالف حل تسليم مبتكراً وبمواصفات عالمية لتشييد مدارس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في مدينة زايد.

وسيتم توفير خدمات التعليم في كل مدرسة من هذه المدارس بشكل منفصل من قبل «مدارس الشراكات التعليمية» الخاصة والتي سيتم اختيارها في إطار برنامج دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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