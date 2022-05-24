جامعة دبي تحتفل بتخريج دفعة اليوبيل الفضي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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كرّم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي 240 خريجاً وخريجة من جامعة دبي، الدفعة التاسعة عشرة، دفعة اليوبيل الفضي للجامعة لحصولهم على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك في الحفل الذي أقيم مؤخراً يوم 11 مايو الجاري تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وحضر الحفل رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، والدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية رئيس لجنة حفل التخرج، وعدد من المسؤولين وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين والخريجات وأولياء أمور الطلبة.

وبهذه المناسبة ألقى ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس أمناء الجامعة كلمة قائلاً: نحتفل اليوم بتخريج دفعة اليوبيل الفضي الدفعة 19، التي تضم 240 طالباً وطالبة ممن أخذوا على عاتقهم مسؤولية خدمة الوطن ومواكبة متطلباته من خلال جدهم واجتهادهم في أدائهم الأكاديمي وسعيهم ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم المتطورة في دولتنا الحبيبة، وليصبحوا سفراءها في المحافل الدولية، وليكونوا أفضل استثمار لمستقبلنا المقبل وطاقة أمل لغد أفضل.

فخر

وتوجه الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة بالتهنئة لأبنائه الخريجين والخريجات، وعبر عن فخر الجامعة بطلابها وخريجيها، الذين أسهموا في رفع مكانتها محلياً وعالمياً.

وأكد أنه مما يبشر بالخير أن يتزامن تخريج هذه الدفعة ونحن نعيش أجواء نجاح دولة الإمارات في تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، الحدث الأكبر على مستوى العالم، الذي يروي قصة نجاح الدولة في أن تكون الأسرع عالمياً في التعافي من آثار الجائحة، ويبعث رسالة أمل إلى العالم بإمكانية تحويل التحديات إلى فرص واعدة بفضل القيادة الرشيدة، والعزيمة القوية، وأبناء الوطن وشبابه المخلصين الذين يسعون إلى رد الجميل لأرضنا الطيبة.

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