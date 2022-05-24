جميلة القاسمي تتسلّم دكتوراه فخرية من جامعة كاليفورنيا

المصدر: (الشارقة - وام)

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تسلمت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة ولاية كاليفورنيا ـ تشيكو الأمريكية، تقديراً لمساهماتها ودورها الكبير في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم، واحتوائهم ومناصرتهم وتمكينهم وتعليمهم ودمجهم في جميع المجالات.

وثمنت «الدكتورة غايل هاتشينسون» رئيس جامعة ولاية كاليفورنيا - تشيكو عالياً كل ما قدمته الشيخة جميلة طوال أربعين عاماً ولا تزال لقضايا أصحاب الهمم وأولياء أمورهم، ودفاعها عن حقوقهم، وتوعية المجتمع بها.

وقالت: «منذ تولت إدارة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وحتى يومنا هذا عملت الشيخة جميلة بشغف ومثابرة كقائد لحقوق أصحاب الهمم وواكبت أفضل وأحدث الممارسات العالمية في خدمتهم على اختلاف إعاقاتهم حريصة أشد الحرص على توفير حياة أفضل لهم ولأولياء أمورهم.

وعبرت الدكتورة غايل عن فخرها واعتزازها بأن الشيخة جميلة هي من خريجي جامعة ولاية كاليفورنيا ـ تشيكو، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بتقديم شهادة الدكتوراه الفخرية لها في العلوم الإنسانية لتكون بذلك الشخصية الـ 22 التي تقدم لها الجامعة شهادة الدكتوراه الفخرية عبر تاريخها منذ 135 عاماً.

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