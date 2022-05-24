سلطان بن أحمد يفتتح معرض مشاريع تخرج طلبة الاتصال في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، المعرض الرابع عشر لمشاريع التخرج لطلبة كلية الاتصال بجامعة الشارقة تحت شعار «سلطان، 50 عاماً عطاء ونماء».

بدأ حفل الافتتاح بآيات بينات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة قدم فيها الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على تشريف سموه للمعرض ورعايته الكريمة لمختلف الفعاليات العلمية والأكاديمية، مشيداً بحرص سموه على تقدم الجامعة وتطوير معارف وقدرات طلبتها في مختلف المجالات.

وأشار مدير جامعة الشارقة إلى أن اختيار عنوان المعرض لهذا العام يأتي تجسيداً لعطاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء وتطوير إمارة الشارقة، منذ أن تولى سموه مقاليد الحكم لإمارة الشارقة في العام 1972، كما أن المعرض يمثل تحفيزاً للطلبة للبحث في تاريخ الإمارة خلال نصف قرن في مجالات الثقافة والمعرفة والكتاب والتعليم والإعلام والسياحة وغيرها.

ولفت مدير الجامعة إلى أن معرض مشروعات التخرج لطلبة الاتصال استطاع خلال السنوات الماضية أن يسهم في تحقيق أحد الأهداف الأساسية للجامعة في خدمة المجتمع، من خلال تدعيم الشراكة مع الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة والدولة عموماً وغيرهما من الأسواق المحيطة من خلال العديد من مشاريع التخرج لطلبة كلية الاتصال التي أسهمت وإلى حد كبير في تلبية احتياجات مختلف هذه الهيئات والمؤسسات والدوائر وخاصة بمشاريع الحملات الإعلامية والتوعوية.

وشاهد حضور حفل الافتتاح، عقب ذلك، عرضاً مرئياً تناول قصة بناء الشارقة، من خلال رصد محطات من تجربة صاحب السمو حاكم الشارقة.

رؤية

ألقى الدكتور هايرو لوجو اوكاندو عميد كلية الاتصال كلمة أشاد فيها بالرؤية الاستراتيجية التي تعمل عليها جامعة الشارقة في مختلف المجالات لدعم طلبتها في كافة الكليات والتخصصات، والتزامها بمستويات متميزة في التعليم والتعلم مما يجعلها بيئة مناسبة للابتكار والإبداع.

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