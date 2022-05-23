الوزراء في سطور .. سارة بنت عوض عيسى المسلم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سارة بنت عوض عيسى المسلم.. وزيرة دولة للتعليم المبكر

تم تعيين معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر في الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم، وقد شغلت منصب رئيس دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي منذ عام 2019، وهي رئيس مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية، وهي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ عام 2019، ورئيس لجنة الكوادر البشرية والإدارة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس.

كما تتقلد معاليها منصب نائب رئيس مجلس جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية منذ 2020، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ممثلة عن جهاز الإمارات للاستثمار منذ 2021.

لدى معاليها خبرة ممتدة في القطاعين الحكومي والخاص، فهي عضو في مجلس إدارة كل من الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) وشركة خزنة داتا سنتر (خزنة) في دولة الإمارات.

كما شغلت معاليها خلال مسيرتها العملية عضوية مجلس إدارة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، وتولت منصب المديرة التنفيذية لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة والمدير التنفيذي لقطاع التراخيص بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي.

كما تقلدت منصب نائب الرئيس لقطاعات صناعة الطيران والطاقة المتجددة ونظام شبكة تقنية المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار. فيما عملت لسنوات عدة محلل أعمال في شركة BP انترناشيونال.

تحمل معاليها الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وبكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا بأبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز