الوزراء في سطور .. سارة بنت يوسف الأميري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سارة بنت يوسف الأميري.. وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

شغلت معالي سارة بنت يوسف الأميري، قبل الهيكلة الجديدة، منصب وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن أنها رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء. معاليها عضو وأمين عام في مجلس التعليم والموارد البشرية، وتشغل منصب الأمين العام للمجلس منذ العام 2020، وتشارك معاليها من خلاله في مسؤولية مواءمة سياسات التعليم والموارد البشرية، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغير بشكل مستمر، وضمان إعداد أجيال مؤهلة وتنافسية، في قدرتها على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل.

كما عملت الأميري في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد على البحث والتطوير في مجالي العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، كما تشغل معاليها منصب رئيس مجلس علماء الإمارات، ورئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، ورئيس مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، كما قادت معاليها الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في مركز محمد بن راشد للفضاء.

قبل تولي معاليها منصبها الوزاري، قادت جهود الأبحاث والتطوير في «مركز محمد بن راشد للفضاء»، حيث أسست إدارة المعرفة والأبحاث الاستراتيجية الخاصة بالمركز ووضع آليات ضمان كفاءة وظائف المنتجات. كما كانت مهندسة برمجيات في مشروعي دبي سات - 1 ودبي سات - 2، وكانت ضمن الفريق الذي عمل على برنامج تطوير مشروع «خليفة سات».

تم اختيار معالي سارة الأميري عام 2015 من بين 50 من العلماء الرواد الشباب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك تقديراً لمساهمتها في جهود التنمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة. وكما تم تكريمها في 2022 في التجمع السنوي لقائمة «تايم» لأهم 100 شخصية مؤثرة في العالم.

تحمل معاليها درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب من الجامعة الأمريكية بالشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز