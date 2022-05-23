أحمد الفلاسي: حسين الحمادي وجميلة المهيري أديا الأمانة وقدما الكثير لأجيال المستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن معالي حسين الحمادي ومعالي جميلة المهيري أديا الأمانة وقدما الكثير لبناء أجيال المستقبل، وذلك بمناسبة الهيكلة الرئيسية الجديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، والتي أعلنها، بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد التشاور معه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال معالي الدكتور الفلاسي: «معالي الأخ حسين الحمادي، معالي الأخت جميلة المهيري، تشرفت بالعمل معكم في فريق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أديتما خلالها الأمانة وقدمتما الكثير لبناء أجيال المستقبل والإسهام في رفعة وطننا الغالي وازدهاره. كل الشكر والتقدير لكما، ونسأل الله لنا ولكما التوفيق والسداد».

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