المصدر: دبي - البيان

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الوزراء في سطور.. أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم .

تم تعيين معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، وقد شغل معاليه منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أعقاب التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات في يوليو 2020، وهو عضو مجلس التعليم والموارد البشرية منذ تشكيله في العام 2016، وقد شغل منصب الأمين العام فيه لمدة 4 سنوات، وتولى تطوير الحلول والمشاريع ومناقشة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم في الدولة ومواءمتها مع سوق العمل، وتطوير الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي والعام في الدولة.

كما شغل الفلاسي سابقاً منصب وزير دولة لشؤون التعليم العالي، حيث أشرف على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى وضع السياسات الخاصة بالقطاع وتنظيم عمل مؤسساته وضمان جودة مخرجاته ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، كما شغل معاليه منصب الأمين العام.

بموجب التعديل الوزاري لحكومة دولة الإمارات في أكتوبر 2017، تمت إضافة ملف المهارات المتقدمة إلى حقيبته الوزارية، ليتولى مسؤولية تجهيز الكوادر المحلية بمهارات المستقبل. وهو عضو المجلس الاستشاري لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي منذ أكتوبر 2019.

كما شغل الفلاسي منصب رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، كما مثّل معاليه قطاع الفضاء في اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

عمل الفلاسي خلال مسيرته المهنية رئيساً تنفيذياً لشركة مصدر، والمدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير قطاع السياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس في وحدة مبادلة للصناعة. كما عمل مستشاراً لدى شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي أند كومباني».

معاليه حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة موناش والماجستير من جامعة ملبورن في أستراليا، وشهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات.

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