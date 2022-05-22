جامعة الشارقة الأولى عربياً بالتصنيف الذهبي في مجال الاستدامة

المصدر: الشارقة – البيان

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صنفت جمعية تحسين الاستدامة في التعليم العالي (AASHE) في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، جامعة الشارقة ضمن الفئة الذهبية في نظام تتبع الاستدامة والتقييم والتصنيف (STARS)، وهو تصنيف عالمي يعمل على قياس أداء الاستدامة لدى الجامعات بطريقة تعددية وشاملة وكيفية ترجمة هذه الرؤية إلى أهداف قابلة للقياس على مستوى الحرم الجامعي، وبذلك تصبح جامعة الشارقة هي الأولى في الوطن العربي التي تحصل على التصنيف الذهبي لإنجازاتها في مجال الاستدامة.

وكانت جمعية تحسين الاستدامة في التعليم العالي (AASHE) صنفت الجامعات المتقدمة لهذا التصنيف وعددها 1085 جامعة على مستوى جامعات العالم تمثل 40 دولة، وتم منح الفئة الذهبية إلى 82 جامعة عالمية فقط ومنها جامعة الشارقة، وتعمل الجمعية على تقييم الجامعات حسب إنجازاتها في الاستدامة في خمسة مجالات هي: المجال الأكاديمي، الشراكة المجتمعية، إدارة الموارد، التخطيط والإدارة، الابتكار والقيادة.

معايير

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن جامعة الشارقة عملت على الاهتمام بمجالات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، ودعم مشاريع الاستدامة فيها لمعالجة التحديات البيئية، وذلك في إطار تلبيتها لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ومؤسس جامعة الشارقة، وتواصل هذا الاهتمام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، التي تهدف إلى أن تصبح جامعة الشارقة مرجعاً إقليمياً وعالمياً للتميز في الاستدامة ونشر الوعي بين أفراد وشرائح المجتمع بأهمية مفهوم الاستدامة ومكوناتها في مختلف المجالات.

تعزيز

من جانبه، عبر الدكتور عماد السيوف مدير مكتب الاستدامة بجامعة الشارقة، عن شكره لجميع من ساهم في إعداد ملف جامعة الشارقة للمشاركة في هذا التصنيف تحت إشراف وتوجيه الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وأكد أن إنشاء مكتب الاستدامة في جامعة الشارقة منذ عام 2017 كان له أثر كبير في تعزيز الوعي بقضايا الاستدامة وتعزيز ثقافة الاستدامة بين الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك المجتمع المحلي من خلال تنفيذ العديد من المبادرات البيئية وتنظيم الحملات والبرامج التوعوية المختلفة داخل الحرم الجامعي وخارجه، إلى جانب إنشاء دوائر الاستدامة التابعة لهذا المكتب وتعزيز دورها الفعال في تميز الجامعة في مختلف مجالات الاستدامة سعياً لأن تكون أنموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال الاستدامة والابتكار.

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