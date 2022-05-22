«تريندز» «وجامعة الإمارات» يستعرضان التعاون البحثي والتدريبي

المصدر: دبي - البيان

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استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مع جامعة الإمارات، سبل تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية والتدريبية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجانبين، ويعزز تكامل الأدوار البحثية والأكاديمية، ويرفد المجتمع المعرفي بكفاءات بحثية شابة قادرة على مواكبة التطورات والمستجدات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، مع الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات لدى زيارته على رأس وفد من الجامعة لمقر المركز في أبوظبي.

ورحب الدكتور العلي، بوفد جامعة الإمارات، بحضور رؤساء قطاعات ومديري إدارات «تريندز» الذين قدموا شرحاً حول مجالات عمل«تريندز» البحثية والعلمية والتدريبية وإصداراته وإدارة الباروميتر العالمي، وما وصلت إليه من جودة عالمية من حيث الرؤى والتوجه والمضمون والأهداف.

تطور

بدوره قدم الدكتور أحمد مراد، نبذة حول جامعة الإمارات وما وصلت إليه من تطور علمي وبحثي، واستعرض المجالات التي ترغب الجامعة في التعاون مع «تريندز» بشأنها، مثمناً جهوده البحثية والعلمية والمحتوى العلمي الرصين الذي ينتجه المركز، وما وصل إليه خلال فترة وجيزة، حيث تمكن من تحقيق ريادة عالمية في عدد من المواضيع الاستراتيجية.

وقال الدكتور مراد: إن جامعة الإمارات تتطلع إلى تفعيل اتفاقية الشراكة مع «تريندز» لتحقيق توجهات المركز والجامعة في إيجاد جيل من الباحثين الشباب، مؤكداً أن التقدير الذي يحظى به «تريندز» وسمعته البحثية العالمية وقوة مخرجاته جعلته ضمن أولويات اهتمام الجامعة، حيث إنه يعد من أهم المراكز المرموقة والفعالة في المنطقة.

وأعرب الدكتور مراد عن رغبة الجامعة في التعاون مع مركز تريندز في العديد من المبادرات البحثية والتدريبية لطلبة الجامعة والموظفين في تريندز بهدف التكامل لخدمة الأهداف العليا والمجتمع، وتأهيل جيل قادر على العمل والبحث بمهارات عالية، مبدياً حرص جامعة الإمارات على المشاركة في فعاليات المركز الداخلية والخارجية، كما عرض عدداً من المشاريع البحثية والتدريبية والمبادرات للتعاون، ومنها «برنامج تريندز وجامعة الإمارات لأبحاث الطلبة» بهدف تأهيل الباحثين الشباب.

مخرجات

ورحب الدكتور محمد عبد الله العلي بالتعاون بين «تريندز» وجامعة الإمارات بوصفها إحدى الجامعات المصنفة محلياً وعالمياً، مؤكداً أن هذا التعاون من شأنه إنتاج مخرجات جادة ونوعية، مؤكداً أن هذا التعاون يشكل محطة متميزة، حيث تتكاتف الجهود البحثية والأكاديمية لإيجاد باحثين شباب قادرين على مواكبة التطورات والمستجدات الراهنة، واستشراف مسارات المستقبل، بل والمشاركة في صنعه.

كما أبدى الدكتور العلي استعداد «تريندز» للعمل والتعاون مع الجامعة في مجالات البحث والتدريب، وكل ما من شأنه تحقيق تطور ونقلة نوعية معرفية، مثمناً في هذا الصدد جهود جامعة الإمارات في رفد المجتمع بكوادر علمية مؤهلة تخدم الوطن والمجتمع والإنسانية جمعاء، ومؤكداً أن التعاون بين مركز «تريندز» والجامعة وغيرها من المؤسسات يندرج في إطار السعي لبناء شراكات بحثية وعلمية فاعلة.

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