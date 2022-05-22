محمد بن راشد يوجه الشكر لحسين الحمادي وجميلة المهيري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر لمعالي حسين الحمادي ومعالي جميلة المهيري على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وقال معالي حسين الحمادي: أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على الثقة التي أحاطاني بها طوال فترة خدمتي وزيرا للتربية والتعليم.. لقد تشرفت بالعمل في هذا المنصب وكان دعم سموهما واهتمامها بالتعليم صمام الأمان للمضي قدما لتحقيق نظام تعليمي متفرد.

وأضاف: الإخوة والأخوات.. الميدان التربوي.. أحييكم وأشكركم على إسهاماتكم التربوية الجليلة..لا يسعني إلا أن أثني على مجهوداتكم وتفانيكم في العمل.. فقد عملنا معا سنوات عدة كفريق واحد، وكنتم فيها السند والمؤتمن على طلبتنا.. فخور بكم جميعا وأشكركم فردا فردا.

وتابع : أبارك لأخي معالي د. أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم توليه مهام الوزارة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسؤولياته المقبلة، بما يعزز من طموحات القيادة والوطن وأبنائه في مواصلة تطوير التعليم.. وسنبقى جميعا بعون الله يدا واحدة، كل في موقعه نؤدي واجباتنا بمسؤولية وكفاءة ترسيخا لنهضة وطنية فارقة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادتنا وشعبنا.

وقالت معالي جميلة المهيري: أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على ما قدماه لي من دعم خلال فترة عملي في قطاع التعليم، ومتابعتهما الحثيثة لسير العملية التعليمية وتطورها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز