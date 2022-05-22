من هي سارة عوض عیسی المسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر؟

المصدر: البيان

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بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور مع سموه، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر .

كما أعلن سموه عن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر تشرف عليها سارة المسلم لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً،وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية.

من هي سارة عوض عیسی المسلم؟

تتمتع معالي سارة عوض مسلم بخبرة شاملة وطويلة في قطاعات متعددة وقد قدمت مساهمات كبيرة للقطاعات الحكومية الحيوية الرئيسية في أدوارها السابقة بصفتها مديرة المدارس الخاصة وضمان الجودة في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ، ونائبة لرئيس الفضاء ، مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار. تجاوزت خبرتها الواسعة القطاع العام حيث عملت أيضًا كمحلل أعمال في شركة بريتش بتروليوم الدولية.

تتولى حالياً منصب رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي. كما تشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ،وعضوية مجالس إدارة مؤسسات/شركات رائدة وهي كالتالي:

- عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

- عضو في لجنة جودة الحياة التابعة لمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

- عضو مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية “الياه سات”

- رئيس لجنة الكوادر البشرية والإدارة التنفيذية التابعة لمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

- عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية

- عضو مجلس أمناء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

- عضو مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

- عضو فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

- عضو مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

- عضو مجلس أمناء شركة مُدُن العقارية "مُدُن"

وهي حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، وبكالوريوس في العلوم - إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا أبوظبي، ودبلوم عالي – الخدمات المالية والمصرفية، فضلاً عن كونها محلل مالي معتمد"CFA".

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