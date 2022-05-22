إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع مجلس الوزراء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور مع سموه، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، ووظيفتها الرئيسية مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز