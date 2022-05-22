إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة عبدالله بن زايد

المصدر: البيان

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بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور مع سموه، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد ليشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب الطموحات ويرسخ هويتنا الوطنية ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية .

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