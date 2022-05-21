14 ألف مقعد إضافي لاختبار «إمسات» في الإمارات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت حصة الوهابي مديرة إدارة تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية في وزارة التربية والتعليم أنه خلال شهر مايو الجاري تم إضافة 124 مركزاً لأداء اختبارات الإمارات القياسي، بواقع زيادة 14 ألف مقعد على مستوى الدولة، وبمعدل 10 مراكز في كل إمارة، ما يتيح للطالب الاختيار منها، حتى لا يضطر الانتقال من إمارة إلى أخرى، وبنهاية الشهر الجاري سيتم إضافة 150 مركزاً إضافياً، إضافة إلى 56 مركزاً متوفرة من قبل، ما يزيد السعة ما بين 25 ألفاً إلى 30 ألف مقعد في كل تاريخ اختباري.

صلاحية

وأضافت: إن صلاحية التسجيل في اختبار الإمارات القياسي تعود للطالب نفسه، كما أن قلة المقاعد تدفع الطالب للتسجيل في المكان الشاغر لأداء الامتحان سواء في الإمارة التي يقيم فيها أو خلافها، وننصح الطالب إذا لم يجد مقعداً شاغراً في المنطقة التي يقيم فيها بأن ينتظر، مبينة أن بعض الأهالي اعتقدوا أن وزارة التربية والتعليم هي التي تحدد اختيارات الطالب لأداء الاختبارات الوطنية، لافتة إلى أنه يتم إرسال رسالة نصية للطلبة بصفة عامة، يتم إعلامهم فيها بأن باب التسجيل قد فتح لأداء الاختبارات، كما أن المقاعد تنفد سريعاً في بعض المناطق، ما يدفع الطالب للبحث عن أماكن بعيدة عن مقر إقامته، وهنا يجب عليه أن ينتظر عوضاً عن هذا الحل.

30 ثانية

وأوضحت مديرة إدارة تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية بوزارة التربية والتعليم أن عملية تسجيل الطالب لأداء الاختبارات يجب ألا تستغرق 30 ثانية على موقع الوزارة، حيث يختار الطالب المادة التي يريد الامتحان فيها، ثم تبدأ علمية دفع الرسوم، كما أن الوزارة تعمل على تذليل كافة التحديات التي تجابه الطالب، فمثلاً تم إيجاد عدد من الحلول المالية لتسهيل دفع الرسوم، كما أن أي طالب دفع ولم يتحصل على مقعد يمكن أن يخاطب الوزارة، ويثبت عملية الدفع فيتم إرجاع المبلغ له، ولا يطالب بمزيد من المبالغ.

وبينت أنه في مركز البيانات والبحوث التربوية بالوزارة وقبل 6 شهور من بدء العام الأكاديمي يتم تحديد عدد الطلبة في كل منطقة سواء في المدارس الحكومية أم الخاصة، مناشدة كافة الجامعات بضرورة التعاون وفتح مراكز للطلبة حتى يتمكنوا من أداء اختبار الإمارات القياسي.

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