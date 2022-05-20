جامعة الشارقة تكرم المتميزين

المصدر: الشارقة - البيان

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التقى الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة بأعضاء الهيئة الإدارية للجامعة في إطار اللقاء الذي تنظمه الجامعة سنوياً، والذي جرى خلاله الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الموظف المتميز في دورتها السابعة للعام الأكاديمي: 2021/‏2022، وذلك بحضور نواب مدير الجامعة، وعمداء الكليات ومديري المراكز والإدارات ورؤساء الأقسام.

وخلال كلمته الافتتاحية نقل مدير الجامعة تهنئة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، إلى أسرة الجامعة ولا سيما الفائزين بجائزة الموظف المتميز.

وأشاد الدكتور النعيمي بالجهود الاستثنائية التي قامت بها الجامعة خلال جائحة «كوفيد19» ودور لجنة الوقاية والتوعية ومتابعة التعليمات والإجراءات الاحترازية، إلى جانب فتح «مركز كوفيد للفحص والتطعيم» داخل الجامعة لخدمة أسرة الجامعة وعائلات أعضائها والذي بلغ عددهم حوالي 30 ألف شخص.

وفي نهاية حديثه، طلب مدير الجامعة من أعضاء الهيئة الإدارية الاستمرار في تميزهم من خلال تفانيهم وإخلاصهم في القيام بمهامهم.

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